Batman\'da Köprüden Düşen Araçta 3 Yaralı

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde F.D. (43) yönetiminde 45 ABA 440 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden demir yoluna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (50) ve E.D. (35) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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