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Batman'da Kuraklık Krizi

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Batman'da çiftçilerin %80'i ekim yapamadı, kuraklık oranı geçen yıla göre %27 arttı.

20.11.2024 12:34
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Batman'da kuraklık alarmı

Çiftçilerin yüzde 80'i henüz ekim yapamadı

BATMAN - Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın kentte de etkili olduğunu belirterek, tarımsal üretimin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen yağışların yetersiz olduğunu vurgulayan Doğan, Batman'da özellikle kuru tarım yapılan alanlarda büyük bir sıkıntı yaşandığını ifade etti. Doğan, bu yılki kuraklık oranının önceki yıllara göre yüzde 47 seviyelerine ulaştığını, geçen yıla kıyasla yüzde 27 daha kurak bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Batman'da kuru tarım yapılan toplam alanın 750-800 bin dönüm olduğunu söyleyen Doğan, bunun 500-600 bin dönümünde buğday, 150 bin dönümünde kırmızı mercimek ve yaklaşık 100 bin dönümünde arpa ekildiğini söyledi. Çiftçilerin kuraklık tehlikesi karşısında ekim yapamadığını belirten Doğan, "Bu araziler tamamen yağışlara bağlı üretim yapıyor. Ancak bu yıl, Kasım ayının sonuna gelmemize rağmen çiftçilerimizin yüzde 80'i hala ekim yapamadı. Bu, hasat döneminde yüzde 20-25 oranında bir verim kaybına yol açabilir" dedi.

Doğan, kuraklık tehdidine karşı çiftçilere ve yetkililere çağrıda bulunarak, tarımsal sigortaların önemine dikkat çekerek, "Çiftçilerimiz, TARSİM üzerinden kuraklığa karşı sigorta yaptırmalı. Yetkililer ise hasat dönemine kadar hazırlıklarını yapmalı. Önümüzde yaklaşık 5-6 ay daha var. İnşallah yağışlar istediğimiz şekilde olur ve çiftçilerimiz mağdur olmaz. Ancak doğal şartlara bağlı bir durumla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Batman\'da Kuraklık Krizi
Kaynak: İHA

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