Batman\'da LGS Tercih Danışmanlığı

Batman'da "Doğru Tercih, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihi yapacak öğrencilere verilen danışmanlık hizmeti sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 14-24 Temmuz'da açık olacak tercih danışma merkezleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun lise tercihi yapmalarına destek verilecek.

Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi ile Petrol City AVM zemin katında hizmet verecek merkezler, hafta içi her gün 13.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ayrıca kent genelindeki ortaokullarda da 8. sınıf öğrencilerine yönelik danışmanlık hizmeti, 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.