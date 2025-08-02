Batman'da Mesleki Eğitim Kursları Devam Ediyor

Batman'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayata geçirilen "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında ocak ayında başlayan ve yaz döneminde devam eden "zanaat atölyeleri" kurslarına katılan öğrenciler mesleki becerilerini keşfediyor.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan program kapsamında ocak ayında 4 meslek lisesinde düzenlenen 24 kursa 330 öğrenci katıldı.

Program kapsamında 7. sınıftan itibaren tüm kademelerde öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katıldığı kurslarda "metal teknolojileri", "elektrik-elektronik teknolojisi", "bilişim teknolojileri", "mobilya ve iç mekan tasarımları", "konaklama ve seyahat hizmetleri" ve "yiyecek ve içecek hizmetleri" gibi 12 alanda eğitim veriliyor.

Yaz döneminde Mezopotamya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen kurslarda da 55 öğrenci eğitim görüyor.

"Mesleğe ve hayata hazırlanmada ciddi bir kazanım elde ediyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Emrullah Aslan, AA muhabirine, kurslara katılan öğrencileri hayata hazırladıklarını söyledi.

Ocak ayında 4 meslek lisesinde başlayan kursların yazın iki meslek lisesinde devam ettiğini ifade eden Aslan, "Bakanlığımızın açmış olduğu bu zanaat atölyelerinde, öğrencilerimiz hem akademik başarılarını geliştirme hem de mesleğe ve hayata hazırlanma anlamında ciddi bir kazanım elde ediyorlar. Bu programın amacı öğrencilerimizin mesleki eğitime ilgilerini artırmak ve mesleki eğitime erişimini sağlamak. Bu programla öğrencilerimiz ciddi bir avantaj sağlıyor." dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Esra Akın, iyi bir yazılımcı olma hedefiyle kursa katıldığını anlatarak "Grafik ve animasyon dersleri alıyoruz. İleride de web ve mobil alanında eğitim göreceğiz. Böylece kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Ahmet Kerim Yakut ise animasyon alanına ilgi duyduğunu belirterek bu alanda kendisini geliştirmek için kursa katıldığını belirtti.