Batman'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bilal Çiftçi (24) yönetimindeki 21 LB 608 plakalı minibüs, Batman- Diyarbakır kara yolu Diktepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan sürücünün babası Mehmet Salih Çiftçi (51) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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