Batman\'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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BATMAN'da polis ekiplerinin bir evde narkotik köpeği 'Mailo' ile yaptığı aramada 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada karton kutunun içinde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.