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Batman'da öğrenciler atık malzemelerle kuş evleri yaparak doğaya katkı sağladı - Son Dakika
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Batman'da öğrenciler atık malzemelerle kuş evleri yaparak doğaya katkı sağladı

Hasankeyf Ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kuş evlerini okul bahçesindeki ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu. Proje kapsamında öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılanırken, atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekildi.

Batman\'da öğrenciler atık malzemelerle kuş evleri yaparak doğaya katkı sağladı
28.12.2023 - 11:21,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, atık malzemelerle yaptıkları kuş evlerini okullarındaki ağaçlara astı.

Hasankeyf Ortaokulu'nda "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla atık malzemelerden kuş yuvası ve yemlik yaptı.

Kuşların üşümemesi ve içinde rahat edebilmesi için yuvaları özenle hazırlayan öğrenciler, yaptıkları yuvaları okul bahçesinde bulunan ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Zehra Karabulut, amaçlarının atık malzemeleri doğaya kazandırmak olduğunu söyledi.

Zorlu kış şartlarında kuşların korunmasına yardımcı olduklarını belirten Karabulut, "Projemizle öğrencilerimize hem hayvan sevgisi hem de doğa sevgisini aşılamak istedik. Atıkları kullanmamızın nedeni geri dönüşüme dikkat çekmekti. Temiz bir çevre geleceğimizdir." dedi.

Kaynak: AA
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