Batman'da öğretmen evinde ölü bulundu

Güncel

Batman'da, bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu.

Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.E'den (48) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri B.E'yi hareketsiz halde buldu.

Ekipler B.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.