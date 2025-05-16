Batman'da Oryantiring Eğitimi

Batman Üniversitesi'nde "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında öğrencilere oryantiring eğitimi verildi.

Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda 60 yaş üstü bireylere verilen eğitimler sürüyor.

Merkez kampüste akademisyenler eşliğinde oryantiring eğitimi alan kursiyerler, kurulan labirent oryantiring parkurunda yarıştı.

Haritalardaki noktaları alanda bulmaya çalışan kursiyerler, yarışı önde bitirmek için yoğun çaba harcadı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, geçen yıl kasım ayında başlayan eğitimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kursiyerlerin yabancı dil, sağlık, spor, sanat, kültür ve gezi başlıkları altında 5 farklı ana kategoride eğitim aldığını anlatan Demir, "Bugün de spor kategorisinde öğrencilerimiz oryantiring sporunu yapıyor. Üniversite olarak toplum sağlığına katkı sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden emekli öğretmen Şefika Özdil de üniversitede keyifli zaman geçirdiğini, eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Farklı alanlarda eğitimler aldıklarını ifade eden Özdil, "Arkadaşlarla güzel ortamımız var. Güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Yabancı dil, sağlık ve beden eğitimi dersleri alıyoruz. Oryantiring dersine katıldık. Birinci oldum, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Emekli Abdullah Adıyaman ise oryantiring eğitiminin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini anlatarak, eğitimlerden çok memnun olduklarını, emekli olarak boş zamanlarını değerlendirdiğini kaydetti.