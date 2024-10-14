Batman\'da Park Halindeki Araç Çalındı

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BATMAN'da 3 şüpheli, park halindeki otomobili iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GAP Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,