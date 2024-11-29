Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleşen yasadışı sokak eylemlerine katılıp sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yapan 3 zanlı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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