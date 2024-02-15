Batman\'da Polis Ekipleri Okullarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yaptı. ???????

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi.

Kozluk 29 Ekim Ortaokulu, Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, uyuşturucu ihbarlarını yer bilgileri ile birlikte en hızlı şekilde emniyet birimlerine ulaştırmak için tasarlanan UYUMA uygulamasını da tanıttı.