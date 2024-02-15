Batman'da Polis Ekipleri Okullarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Batman'da Polis Ekipleri Okullarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Batman\'da Polis Ekipleri Okullarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi. Kozluk 29 Ekim Ortaokulu ve Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, ayrıca uyuşturucu ihbarlarını hızlı bir şekilde emniyet birimlerine iletmek için tasarlanan UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

15.02.2024 21:03
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Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yaptı. ???????

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi.

Kozluk 29 Ekim Ortaokulu, Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, uyuşturucu ihbarlarını yer bilgileri ile birlikte en hızlı şekilde emniyet birimlerine ulaştırmak için tasarlanan UYUMA uygulamasını da tanıttı.

Kaynak: AA

Kozluk, Batman, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Polis Ekipleri Okullarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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