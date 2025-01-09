Batman'da Saklambaç Faciası

Güncel

Batman'da saklambaç oynarken saklandığı iki duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 5 yaşındaki erkek çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmayla briket duvarın bir kısmını kırarak çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.