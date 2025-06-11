Batman'da şiddetli rüzgar etkili oldu.
Bayındırlık Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden 8 katlı binanın çatı yapımında kullanılan malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle düştü.
Düşen paneller, bina önünde bulunan satış ofisinde hasara neden oldu.
Paneller inşaat elemanlarınca bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Şiddetli Rüzgar Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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