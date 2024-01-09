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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Sektörü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Sektörü Toplantısı Yapıldı

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarım sektörü toplantısına, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, oda ve kooperatif temsilcileri, besiciler, çiftçiler ve diğer paydaşlar katıldı. Milletvekili Nasıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Batman'ın tarımsal gelişimi için somut adımların atılması ve özgün projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, devletin tarım sektörüne yönelik teşviklerinden bahsederek, Batman'a büyük yatırımların çekilmesi için fikirlerin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Sektörü Toplantısı Yapıldı
09.01.2024 - 15:01,
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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Sektörü Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, oda ve k???????ooperatif temsilcileri, besiciler, çiftçiler ile ilgili paydaşlar katıldı.

Milletvekili Nasıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Batman'ın tarımsal anlamda gelişimi için somut adımların atılması ve Batman'a has marka projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin vatandaşlara önemli teşvikler sunduğunu kaydeden Nasıroğlu, "Devletin önemli yatırımlarda ciddi teşviki var. Yatırımlarla ilgili 100 milyar lira teşvik paketi açıklandı. 2 ile 3 milyar liralık bir yatırımı gelin Batman'a kazandıralım. Bu, fikirle başlar. Önce bir hayalini kuralım, ne yapalım diye bir düşünelim ve böyle bir proje ortaya çıksın." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Sektörü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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