Batman\'da Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.

Teknoloji bağımlılığının tanımı, fiziksel, psikolojik ve sosyal zararlar, akademik başarı üzerindeki olumsuz etkiler ve aile için iletişimin önemine ilişkin konular üzerine eğitim verildi.