Batman'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

BATMAN'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman- Kozluk kara yolu Samanyolu köyü yakınında meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı TIR ile karşıdan yönden gelen 28 AA 487 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde İran uyruklu sürücü Aber Niazi'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. TIR'da sıkışan diğer sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Niazi'nin cansız bedeni ile yaralı sürücü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,