Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

BATMAN'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün gözüne güneş ışığı yansıması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kılıç köyü yakınlarında meydana geldi. Hasankeyf yönüne seyir halindeki 59 PA 627 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü A.A.'nın (27) gözüne güneş ışığı yansıması sonucu kontrolden çıkarak yolun solundaki refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki F.İ. (52) ve S.S. (19) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.