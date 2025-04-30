Batman'da Türkiye Yüzyılı Toplantısı

Batman'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Batman Belediyesi ek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "Türkiye Yüzyılı"nın Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda bir aktör olarak yeniden dünya sahnesinde etkili olacağı bir dönemin de başlangıcı olacağını söyledi.

Oğan, "20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız sağlam bir irade ortaya koyarak büyük işler başardı. Türkiye zorlu süreçleri atlatarak bugünlere ulaştı. Şimdi hafızalarımızı biraz tazelersek, Türkiye'deki siyasi yapı, belli bir zümrenin, belli bir kesimin vesayeti üzerine kurulmuş, atanmışların, seçilmişlerin üzerinde vesayet kurduğu ve yetki kullandığı, her 10 yılda bir darbeler, muhtıralarla ülkeye ayar verildiği, rota çizildiği bir siyasi yapılanmadan çıkarak bugünlere gelindi. Şimdi bu değişimleri yapmak, burada konuşmak kolay ama bunları yapmak hakikaten zor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da dünyadaki küresel sistemin çöküş aşamasına girdiğini ve bunun artçı yansımalarının bütün dünyada hissedildiğini belirtti.

Milli devletlerin artık toplumu, aileyi öncelediğini ve kamuyu güçlendirdiğine, milli devletlerin milli politikalarla bundan sonraki sürece hazırlık yaptığını ifade eden Köroğlu, Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni küresel sistemin inşasına bütün devlet kapasitesiyle en hazır ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel de yeni bir dünya kurulduğunu, bütün devletlerin yeni düzende bir köşe başı kapmaya çalıştığını belirterek, "Bu yeni yüzyılda bizler ayağımızdaki prangalardan kurtulup güçlü bir Türkiye haline gelirsek Gazze'ye, zulme uğrayan mazlum coğrafyaların hepsine, Afrika'ya da daha çok yardımda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Batman Valisi Ekrem Canalp de Batman'ın yaşanan değişimlere ayak uydurmaya çalıştığını belirterek, kentin özellikle yeni kurulacak organize sanayi bölgeleri ile büyük bir kalkınma hamlesi yapacağını söyledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Programa, vali yardımcıları, iş insanları, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.