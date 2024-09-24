Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşiltepe Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1?9?0? gram skunk, pompalı tüfek ve 1?9? kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" ve "Kasten yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.