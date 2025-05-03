Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo metamfetamin ve 19 gram kokainle 2 kişi tutuklandı.

03.05.2025 21:49
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BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo metamfetamin ve 19 gram kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, kente hava ve karayolu ile gelen 2 şüpheli yakalandı. Karayolu ile gelen şüphelinin üst aramasında, elbisesinin altında belini sarmış halde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Diğer şüphelinin ise üst ve çanta aramasında ise 51 parça halinde 19 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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