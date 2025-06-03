Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan 3 zanlı ekiplerce yakalandı.

Ekipler, zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlıların yakalanma anı dronla kayda alındı.