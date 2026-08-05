Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen operasyonda 10 bin 669 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 10 bin 669 uyuşturucu hap, 617 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek, 301 ambalaj kutusu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.