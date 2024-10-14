Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir istihbarat üzerine kente giriş yapan bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan otomobil ekipler tarafından yapılan takip sonucu bir arazide durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 57 kilo 420 gram skunk, 322 gram toz esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.