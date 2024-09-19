Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 3? bin 4?5?0? sentetik ecza, 1?7? gram skunk, 1?1?9? gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?