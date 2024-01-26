Batman\'da yağış nedeniyle çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5\'i kurtarıldı

BATMAN'da yağış nedeniyle çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarılırken, 3'ü öldü.

Merkeze bağlı Doluca köyünde etkili olan yağış sonrası atıl durumdaki bir ahır çöktü. Sabah saatlerinde ahırın çöktüğünü gören ve içeriden köpek sesi geldiğini duyan köylülerin ihbarıyla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5'i enkazdan sağ çıkarılırken, 3'ü öldü. Sağ kalan yavru köpekler, köylüler tarafından sahiplenildi.