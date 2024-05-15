Batman'da Yangın Tüpüne Zulalanmış Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Yangın Tüpüne Zulalanmış Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman\'da Yangın Tüpüne Zulalanmış Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Van'dan Batman'a gelen araçta yapılan aramada, aracın bagajındaki yangın tüpünün içerisine saklanmış olan sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.05.2024 19:37
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Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Van'dan Batman'a gelen bir araçta ekipler arama yaptı.

Narkotik köpeği İka'nın katıldığı aramada, aracın bagajındaki yangın tüpünün içerisine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da Yangın Tüpüne Zulalanmış Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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