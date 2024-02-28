Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı

Batman\'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı

Batman Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mahallesi'nde yapılan Yunus Emre Parkı ve Çay Mahallesi'nde hizmete giren Veysel Karani Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. Vali Ekrem Canalp, parkların hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

28.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı.

Batman Belediyesince Çamlıtepe Mahallesi'nde yapılan Yunus Emre Parkı ve Çay Mahallesi'nde hizmete giren Veysel Karani Parkının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende, kente iki park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, parkların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Batman, Çay, Çevre, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement