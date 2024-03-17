Batman\'da Yaşar Kemal Kent Ormanı yenileniyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'ni kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anıp, ruhlarının şad olmasını diledi.