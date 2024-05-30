Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yetim Çocuklara Eğlence Düzenledi - Son Dakika
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Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yetim Çocuklara Eğlence Düzenledi

Batman\'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yetim Çocuklara Eğlence Düzenledi

Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliği tarafından yetim çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte 100 çocuk eğlendi. Çocuklar çarpışan arabalara bindi, top havuzunda oyun oynadı ve akranlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik eğlence düzenlediklerini belirtti ve çeşitli faaliyetlerle yetim çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

30.05.2024 16:31
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Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliğince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğe 100 çocuk katıldı.

Çocuklar çarpışan arabalara bindi, top havuzunda oyun oynadı, akranları ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik eğlence düzenlediklerini söyledi.

Yetim çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Aslan, "Yetim çocuklarımızı zaman zaman pikniğe götürüyoruz. Onlar için uçurtma şenlikleri yapıyoruz. Bugün de bir eğlence merkezinde program düzenledik." dedi.

Kaynak: AA

Batman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yetim Çocuklara Eğlence Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yetim Çocuklara Eğlence Düzenledi - Son Dakika
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