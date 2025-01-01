Batman\'da Yılbaşı Denetimlerinde Kumar Oynatan 7 Kişiye Ceza

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BATMAN'da polisin gerçekleştirdiği yılbaşı denetimlerinde kumar oynatan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 106 ekip ve 808 personelin katılımıyla yılbaşı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde Narkotik köpeği 'Mailo'da araç aramalarında kullanıldı. Denetimlerde, 4 bin 576 kişinin sorgusu yapıldı. 18 umuma açık yer, 3 metruk bina, 24 işyeri, şehirlerarası otobüs terminali, ilçe otobüs terminali ve tren garı kontrol edildi. 7 kişiye kumar oynatmaktan 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. 3 aranan şüpheli yakalandı. Bin 78 araç denetimi yapılarak 23 araca 95 bin 181 lira cezai işlem uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.