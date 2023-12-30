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Batman'ın Kozluk ilçesinde Şehit Ali Şengül Mesire Alanı açıldı - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde Şehit Ali Şengül Mesire Alanı açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinin Alıçlı köyünde yapımı tamamlanan Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Batman Valisi Ekrem Canalp ve diğer yetkililer katıldı. Mesire alanında fidan dikimi de gerçekleştirildi. Alanın yaz aylarında vatandaşların keyifli zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde Şehit Ali Şengül Mesire Alanı açıldı
30.12.2023 - 14:56,
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Batman'ın Kozluk ilçesinin Alıçlı köyünde yapımı tamamlanan Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa, Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kamu kurumlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışı yapılan mesire alanında fidan dikimi de yapıldı.

Vali Canalp, alanda incelemelerde bulundu.

Çocuk oyun grubu, oturma grupları ve barbekülerin yer aldığı mesire alanında vatandaşların özellikle yaz aylarında keyifli zaman geçirmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'ın Kozluk ilçesinde Şehit Ali Şengül Mesire Alanı açıldı - Son Dakika
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