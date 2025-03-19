Bayburt Barajı Karla Kaplandı

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Bayburt Barajı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Yeniden etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.
Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.
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