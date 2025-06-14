Bayburt\'ta CHP Heyecanı

(BAYBURT) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Bayburt, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmediği kadar heyecanlı. Bayburt, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yer ama bugün Bayburt diyor ki 'değişim zamanı' diyor" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bayburt'ta büyük bir heyecan var, büyük bir enerji var. Bayburt, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmediği kadar heyecanlı. Bayburt, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yer ama bugün Bayburt diyor ki 'değişim zamanı'. diyor Bayburt bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevgiyle, saygıyla bağrına bastı. Bayburt'ta hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Bayburtlulara çok teşekkür ediyorum."