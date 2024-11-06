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Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı

Bayburt\'ta Güvenlik Toplantısı

Vali Eldivan, Bayburt'un güvenliği için asayiş, trafik ve suçlarla mücadele çalışmalarını aktardı.

06.11.2024 15:47
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Eldivan, kenti asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarla mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun mesai içerisinde olduklarını söyledi.

Eldivan, ekim ayında 127 asayiş olayı meydana geldiğini belirterek, olay sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 düşüş sağlandığını anlattı.

Olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığını ifade eden Eldivan, şu bilgileri paylaştı:

"2024 ekim ayında kişilere karşı 85, mal varlığına karşı 20 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların yüzde 95'i, mal varlığına karşı gelen olayların yüzde 80'i aydınlatılmıştır. 6284 sayılı kanun kapsamında 28 olay meydana gelmiş, 35 kadın hakkında tedbir kararı alınmış olup takipleri yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Ekim ayında 25, 2024 yılının aynı döneminde 45 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı yüzde 80 artmıştır. 2023 yılının ekim ayında 49 bin 705, 2024 yılının ekim ayında 91 bin 409 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artış olmuştur."

Eldivan, narkotik suçlarla mücadele konusunda yapılan 14 operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını, FETÖ üyesi olmak ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 2 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere sevkinin sağlandığını bildirdi.

Kaçakçılık, organize ve mali suçlar kapsamında 6 olayda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve operasyonlarda 3 bin 229 sikke, 13 bin 120 içi tütün doldurulmuş makaron, 4 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 165 tabanca fişeği, 25 obje, 9 elektronik sigara likidi, av tüfeği ve 18 av tüfeği fişeği ele geçirildiğini aktaran Eldivan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda da 8 yabancı uyruklu kişiye idari işlem yapılarak deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini kaydetti.

Vali Eldivan, ekim ayında 20 bin 266 araç ve sürücünün denetlendiğini, eksikleri tespit edilen 860 araç ve sürücüsüne "trafik idari para cezası karar tutanağı" düzenlendiğini ve yapılan denetimler kapsamında 48 aracın trafikten men edildiğini kaydederek, siber suçlarla mücadele konusunda da geçen ay 29 olay gerçekleştiğini ve 5 kişiye adli işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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