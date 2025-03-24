Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.
Araçtaki şüpheliler, T.B. ile S.G.'nin üzerinden 25 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Ayrıca İran uyruklu A.S.G'nin üzerinde 18 sentetik uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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