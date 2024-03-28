Bayburt Üniversitesi 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Bayburt Üniversitesinin 2022-2023 yılı çalışmalarını ve uyarlanmış hedeflerini içeren 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanarak yayımlandı.
Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna adapte ettiği ve 12. Stratejik Kalkınma Planı'nda önemli yer ayırdığı Sürdürülebilir Kalkınma Amacının (SKA), Bayburt Üniversitesinin de kurumsal dönüşüm kapasitesinin merkezinde yer aldığı belirtildi.
Tüm kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümünün yanı sıra TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde de konuya ilişkin araştırmalar yürüten Bayburt Üniversitesinin, özellikle sosyal sorumluluk paradigmasının dönüşümüne yönelik somut adımlar atarak saha aksiyonlarını tasarlamaya başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Raporda SKA'nın 17 başlığının her biri için yapılan etkinlikler ve saha aksiyonları anlatılarak '#HerkeseAnlat' misyonunu temel alan farkındalık ve eğitim çalışmalarına da geniş yer ayrıldı. Geniş raporda aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin sürdürülebilirlik yaklaşımına ve politikalarına da yer verildi. 2024 yılında odaklanılan Sıfır Atık Projesi ve GreenMetric verilerinin artan ivmeyle gelişmesi gibi birçok eylemsel katkıyla birlikte sürdürülebilirlik altyapısının daha da güçlenmesi bekleniyor."
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sürdürülebilirlik yaklaşımının Bayburt Üniversitesinin en önemli kalkınma ve kurumsal katkı vizyonu başlıklarından biri olduğuna dikkati çekti.
Tüm kurumsal, bölgesel, milli ve evrensel kalkınma hamlelerinin temelinde geleceğe miras bırakılacak sürdürülebilirlik bilincini esas aldıklarını aktaran Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü bizler için tarih, geçmişe olduğu kadar geleceğe de bağlı bir temellendirme ve köken bilincidir. Bugünü geleceğe kök kılmak için, günün ihtiyaçlarını, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerinden ödün vermeden karşılamayı amaçlıyor ve tüketilmiş kaynaklar yerine yeni kaynaklar miras bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini anlatmak için Teknoloji Transfer Ofisinizin özverili emekleriyle hazırladığımız bu geniş raporun, önümüzdeki yıl daha geniş ve zengin aksiyonlarla gelişmesi için çok çalışacağız ve insanlık tarihinin örselenmiş taraflarını hep birlikte onararak evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu dünyanın en önemli kurtarıcı ve sürdürülebilir güçlerinden biri ise ülkemiz olacaktır."
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