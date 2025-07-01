Baykar, Piaggio Aerospace'i Devraldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin önde gelen firmalarından Baykar'ın, İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i devralma işlemlerinin tamamlanması onuruna bir resepsiyon verdi.

Baykar'ın, 2024 yılının son günlerinde İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'e yönelik açılan ihaleyi kazanarak yeni sahibi olması ve 30 Haziran'da atılan son imzalarla satış işlemlerinin tamamlanması dolayısıyla dün akşam Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Ülgen'in ev sahipliği yaptığı resepsiyona, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'in Olağanüstü Komiserleri Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti ile Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo ile çok sayıda üst düzey konuk katıldı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar ve Piaggio Aerospace yetkilileri, burada İtalyan Bakan Urso ile Büyükelçi Ülgen'in huzurunda son imzaları atarak, satın alma sürecinin tamamlandığını ilan etti.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Baykar'ın Piaggio Aerospace'i devralma işlemi ve dolayısıyla bunun onuruna böyle bir resepsiyona ev sahipliği yapmaktan çok heyecanlı ve memnun olduğunu belirtti.

Ülgen, "Roma'daki Türk Büyükelçisi olarak, Türk şirketi Baykar ile tarihi İtalyan şirketi Piaggio arasındaki anlaşmanın kapanışına tanıklık ettiğimiz bu çok önemli kutlamada, Avrupa ve daha geniş coğrafyalar için daha parlak, daha güvenli ve çok daha dostane bir gelecek arayan herkesin zihinlerinde ve kalplerinde zaten çokça yer bulan, ilham verici bu işbirliğini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar: "Bu markanın yeniden canlandırılmasından mutluluk duyarız"

Baykar Genel Müdürü Bayraktar da böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, devir operasyonun tamamlanmasında katkıları olanlara özel olarak teşekkür etti.

Bayraktar, Piaggio için Baykar'ın son teklif veren ama sonunda ihaleyi kazanan taraf olduğuna dikkati çekerek, "Bu çaba sarf etmeden olmadı. Tüm bu sinerjilerle gerçekleşti. Bu markanın yeniden canlandırılmasından mutluluk duyarız. Bu büyük bir miras. Derin bir saygımız var. Türkiye'nin en büyük havacılık ihracatçısı olan Baykar olarak, sinerji yaratmak, yenilik getirmek, bu markayı yeniden sivil, güçlü ve canlandırılmış bir marka haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i almasının, İtalya'da sinerji yarattıkları çerçevenin bir parçası olduğunu dile getiren Bayraktar, "Burada Leonardo üst düzey yönetimi de var. Onlara, başkana ve üst düzey yönetime selamlarımı iletmek isterim çünkü Piaggio da bu çerçevenin bir parçası, çünkü Piaggio'yu bu çerçeve anlaşması kapsamında da desteklemek isteriz. Bu gerçekten ateşleyici bir şey, stratejik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için Piaggio bir finansal yatırım değildir. Bu, stratejik bir yatırımdır. Hayalimiz ve hedefimiz, bu yatırımı sadece Türkiye için değil, İtalya ve işbirliğimiz için de bir başarı hikayesine dönüştürmektir. Bu amaçla çalışacağız. Huzurunuzda söylemek isterim ki, bu markayı ve bu çerçevedeki işbirliğimizi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

-İtalyan Bakan Urso: "Türkiye de Avrupamızın bir parçasıdır"

İtalyan Bakan Urso da Baykar'ın, kendileri için ikonik olan Piaggio'yu satın alma işleminin tamamlanmasının önemli ve stratejik bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Urso, "Baykar'ın yatırımının, Piaggio Aerospace'in havacılık sektöründeki teknolojik kapasitesinin, bakım ve motor üretimini yeniden canlandırmak vizyonuna sahip olması gerçekten önemli." dedi.

Bu stratejik adımın, İHA araçlarının birlikte üretilmesi açısından da önem taşıdığını aktaran Urso, şunları kaydetti:

"(Baykar'ın Piaggio Aerospace'i alması) Bu anlaşmanın en önemli meyvesi de Baykar ile Leonardo arasındaki işbirliğidir. Leonardo ile Baykar arasındaki bu işbirliği yani İtalya ve Türkiye arasındaki bu işbirliği, bizim Avrupamızın güvenliği ve savunması için belirleyici bir andır. 'Bizim Avrupamız' derken tabii ki Türkiye'yi de kastediyorum. Türkiye de Avrupamızın bir parçasıdır."

Resepsiyon, Türk lezzetlerinin ikramıyla son buldu.

Piaggio ve Baykar'dan sosyal medyada karşılıklı paylaşımlar

Resepsiyondan kısa süre sonra da Piaggio Aerospace'in X hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, "Piaggio Aerospace'in, dünyanın en büyük S/İHA üreticisi BAYKAR ailesine katıldığını gururla duyururuz! Gelecek göklerde!" ifadeleri kullanıldı.

Baykar'ın X hesabından Türkçe ve İtalyanca olarak Piaggio'nun bu paylaşımına karşılık, "Baykar ailesine hoş geldin Piaggio Aerospace! Havacılığın geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Gururluyuz." açıklaması yapıldı.

Baykar, 27 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Bu gelişme, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde büyük yankı yaratmıştı.