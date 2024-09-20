Bayraklı Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür-Sanat Kursları - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür-Sanat Kursları

Bayraklı Belediyesi\'nden Ücretsiz Kültür-Sanat Kursları

Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında başlatılan ücretsiz kültür-sanat kursları için kayıtların devam ettiğini duyurdu. 22 branşta açılacak kurslar, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat sunuyor.

20.09.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
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(İZMİR)- Kültür-sanat kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi'nde, ücretsiz kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe sakinlerinin zamanlarını verimli geçirmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri için BASAMAK çatısı altında kültür, sanat ve hobi kursları açacak. Bu kış sezonunda 22 branşta açılacak ücretsiz kurslar arasında piyano, keman, bağlama, matematik, görsel sanatlar (yetişkin ve çocuklar için), İngilizce, astronomi ve uzay bilimleri, drama, halk oyunları (yetişkin ve çocuklar için), satranç, çocuk tiyatrosu, gençlik tiyatrosu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, arkeoloji, Türkçe, gitar, ödev saati, çocuk korosu ve gençlik korosu gibi branşlar yer alacak. 4 Ekim'de başvuruların sona ermesinin ardınan eğitimler 14 Ekim'de başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuya ilişkin, "Kurslarımız, her yaş grubuna hitap ederken özellikle çocuklar ve gençler için büyük bir imkan sağlıyor. Sanat ve eğitim alanında kendisini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmek ve sosyalleşme isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Bayraklı, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür-Sanat Kursları - Son Dakika

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