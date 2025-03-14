Bayraklı'da Çocuklara Hijyen Eğitimi - Son Dakika
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Bayraklı'da Çocuklara Hijyen Eğitimi

Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sağlık Elde Başlar' projesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el hijyeni eğitimi veriyor. Eğitimler, çocukların sağlıklı alışkanlıklar edinmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

14.03.2025 11:19
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların sağlıklı alışkanlıklar edinmesi amacıyla "Sağlık Elde Başlar" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik el hijyeni eğitimi verilmeye başlandı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğin sağlıklı nesillerinin yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Sağlık Elde Başlar" projesi kapsamında Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hemşiresi İlknur Ayan tarafından çocuklara eğitim verildi. Eğitimde ilkokul öğrencilerine eller aracılığıyla taşınan mikropların, çocuklarda hastalıklara ve salgınlara yol açabileceği anlatıldı.

El yıkamanın, bu hastalıkları engellemenin en basit ve etkili yolu olduğunu belirten Ayan, hijyen bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti. Ayan, "El hijyenine gösterilen özen, sağlıklı bir yaşamın temellerini atar" diyerek, öğrencilere doğru el yıkama yöntemlerini ve tırnak temizliğini öğretirken, interaktif etkinliklerle eğlenceli bir öğrenme süreci sundu.

Eğitim sonunda öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük hayatlarına entegre etmeleri amacıyla el yıkama sabunu hediye edildi. Hijyen eğitiminin, Bayraklı'daki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

Başkan Önal, "Çocuklarımıza kazandırılacak hijyen alışkanlıkları, onların genel sağlık durumunu doğrudan etkiliyor. Bu bilinçle, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Proje ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Her alanda çocuklarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Bayraklı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Çocuklara Hijyen Eğitimi - Son Dakika

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