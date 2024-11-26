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Bayraklı'da Grev Başladı

Bayraklı\'da Grev Başladı

DİSK'e bağlı işçiler, TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası Bayraklı Belediyesi'nde grev başlattı.

26.11.2024 01:46
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İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasının bahçesinde toplanan işçiler slogan attı.

İşçiler tarafından belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, TİS görüşmelerinden sonuç alamamalarının ardından bu gece itibarıyla greve başladıklarını söyledi.

Bayraklı Belediyesi'nin A grubunda yüzde 20 vergi diliminde 42 bin 8 lira maaş önerdiğini belirten Yıldız, "Sosyal haklarla bu ücreti önerdi. Diğer rakamlarda değişiyor ama tabanda en düşük rakamımız şu anda bu. Görüşmeler devam ediyor. Daha önce bizim sözleşmemiz çevre belediyelerin en iyilerinden bir tanesiydi. Biz sözleşmemizin 2 yıl önceki konumuna gelmesini istiyoruz. Şu anda o konuma uzak bir mesafedeyiz. Oraya gelinceye kadar da grev kararımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, grevin sendika üyesi yaklaşık 1400 işçiyi kapsadığını aktardı.

Beş aydır TİS görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bugünden itibaren çöplerin birikme sebebi Bayraklı Belediye işçisi ya da DİSK Genel İş Sendikası değil. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz. Muhatabı da biz değiliz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler belediye binasının bahçesinde halay çekerek eylemlerini sürdürdü.

Kaynak: AA

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