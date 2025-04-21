Bayraktar'dan Ağaç Uyarısı

TZOB Başkanı Bayraktar uyardı: "Gövdesi yanan ağaçlar seneye de meyve vermeyebilir"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Meyve ağaçlarının gövdeleri dahi yanmış. Bu önümüzdeki yıl bu ağaçların meyve tutmayacağını gösteriyor. Hem bu hem de önümüzdeki yıl çiftçimiz para kazanamazsa çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçiler ile bir araya geldi. Bayraktar, meyve ağaçlarının olduğu alanlarda inceleme yaptı.

"Tarihin en büyük afetini yaşıyoruz"

Bayraktar, son haftalarda yaşanan zirai dona dikkati çekerek, "Tarihin en büyük afetini yaşıyoruz. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerini gördük. Türkiye'nin tüm vilayetlerinde çok değişik ürünlerinde bu afetleri yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki yıl bu ağaçların meyve tutmayacağını gösteriyor"

Bayraktar, "Ürünlerde yüzde 80'e kadar bir don olayı görülüyor. Bu afetin büyüklüğünü gösteriyor. Benim endişem de şu: Bu sene yanmış ama önümüzdeki yıl meyve tutar mı bu ağaçlar? Meyve ağaçlarının gövdeleri dahi yanmış. Bu önümüzdeki yıl bu ağaçların meyve tutmayacağını gösteriyor. Hem bu hem de önümüzdeki yıl çiftçimiz para kazanamazsa çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

"TARSİM'in çok hakkaniyetli hareket etmesini istiyoruz"

Çiftçinin destekler ile ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada TARSİM'e düşen görevler var. TARSİM'in çok hakkaniyetli hareket etmesini istiyoruz. Üreticiyi koruyan bir anlayışla adil bir şekilde davranmasını bekliyoruz. Devletten bir takım beklentilerimiz var. Devletimiz böyle bir zamanda çiftçimize yardımcı olmalı, arkasında durmalı. Ayakta kalmasını sağlamalı. Tarlada kalmasını sağlayarak sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmesini sağlamalı. Çiftçinin tarlada üretmesini sağlamalı."

"Devletin vereceği destekler önemli"

Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yaşamını devam ettirmesi için bu destekler önemli. Çoluk çocuğun ihtiyacı var. Ailesinin ihtiyacı var. Birtakım masrafları ve borçları var. Bu ürünler yandı. Para kazanma ihtimali yok. Üreticilerimiz ancak devletten alacağı destekler ile bunları sağlayabilir. Devletin vereceği destekler önemli."

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiye maliyetler üzerinden yardım yapacağını aktaran Bayraktar, bu çalışmayı olumlu karşıladıklarını ifade etti. Bayraktar, çiftçinin özel ve kamu bankalarına olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini de söyledi.

"Sosyal güvenlik kapsamındaki çiftçimizin sayısı 500 binin altına düştü"

Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüksekliğinden yakındığını dile getiren Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu pirimler yüksek oluğu için sosyal güvenlik kapsamından çiftçimiz çıkıyor. Sosyal güvenlik kapsamındaki çiftçimizin sayısı 500 binin altına düştü. Daha da düşecek. Asgari ücret arttıkça ona bağlı olarak sosyal güvenlik primleri de artıyor. O zaman çiftçinin ödeme kabiliyetini kaybettiğini görüyoruz. Pirim desteği bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşeceğiz. Sosyal ve Güvenlik Bakanımız ile görüştük. O olumlu bakıyor. Hazine desteği olduğu için Hazine ve Maliye Bakanımızın ikna edilmesi gerekiyor.