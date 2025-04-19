Bayraktar, Elazığ'daki Çiftçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bayraktar, Elazığ'daki Çiftçileri Ziyaret Etti

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'da dondan etkilenen çiftçilerle buluştu, destek sözü verdi.

19.04.2025 20:30
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'da zirai dondan etkilenen üreticilerle bir araya geldi

ELAZIĞ - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Veliapalas köyünde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar, "Bana göre bu afet tarihimiz en büyük afeti, bizler destek için Ankara'da elimizden geleni yapacağız" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Veliapalas köyünde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar ve beraberindeki heyet, üreticilerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Bayraktar, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Malatya il ve ilçe ziraat oda başkanları ve çiftçilerin de hazır bulunduğu kayısı bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, zarar gören çiftçilerin yanında olacaklarını devam edeceklerini ve yararların sarılması noktasında sürecin yakından takipçisi olacağını vurguladı.

"Elazığ'da yaklaşık 1 milyon, Malatya'da ise 10 milyon civarında kayısı ağacı var"

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Doğal afetlerin başladığı günden itibaren oda başkanlarımız sahada Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile birlikte çalışma yaparak tespitlerini bizlerle paylaştılar. Türkiye'de bu doğal afetten etkilenmeyen vilayet sayısı yok denecek kadar az. Bunlardan bir tanesi de bu bölgede Malatya ve Elazığ illeridir. Bu bölgenin de kayısısı çok meşhur. Dünya çapında çok kaliteli kayısı üretimi var. Dünya ihracatının yüzde 80'nini Türkiye gerçekleştiriyor. Burada bulunduğumuz Elazığ'da da yaklaşık 1 milyon, Malatya'da ise 10 milyon civarında kayısı ağacı var. Türkiye üretiminin yüzde 50'den fazlasını bu bölgede gerçekleştiriyor. Özellikle üreticilerimize böyle bir dönemde sahip çıkmamız lazım. Üreticilerimizin yaşam mücadelesine destek vermemiz lazım ve üreticilerimizin tarlada, bahçede kalması için onlara gerekli desteği vermek ve arkalarında durmak lazım" diye konuştu.

"Bizler Ankara'da elimizden geleni yapacağız"

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bugün geldiğimiz noktada da yaşadığımız bu afet 2014 afetine benzemiyor. Bana göre, bu afet tarihimiz en büyük afeti. Çünkü bu kadar çok ilde böyle büyük bir afet yaşamamıştık. Afetin sayısı ve ondan daha önemlisi şiddetli olması. Yüzde yüze varan bir zarar oldu. Çiftçimizin arkasında durmamız lazım. Çiftçimize nakit yardımı, girdi desteği verilmesi lazım. Daha da önemlisi çiftçilerimizin banka borçlarının bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Çiftçimize bir de kredi imkanları sağlamak lazım. Ayrıca bakanlığın yaptığı bir çalışma var. O çalışmaya göre de bakanlık maliyetlerin bir kısmını ödeyecek ama onun yanına söylediğim gibi kredi desteği olmak üzer farklı destekleri koymak lazım. Çiftçimizin bu kadar devlete ihtiyaç duyduğu bir dönem çok azdır. Bu ihtiyaçları yerinde tespit edip ilgili bakanlara ileteceğiz. Oda başkanlarımız da zaten bu afet başladığından beri sahadalar, çalışıyorlar. Bizler de Ankara'da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bayraktar, Elazığ'daki Çiftçileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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