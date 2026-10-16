Bayraktar, Moskova\'da Miller ile doğal gaz iş birliğinde yeni fırsatları görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Gazprom Başkanı Alexey Miller ile bir araya geldi. Bayraktar, "Rusya ile enerji ilişkilerimizin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki köklü iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele alarak bu güçlü ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni fırsatları değerlendirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Moskova'da, Gazprom Başkanı Sayın Alexey Miller ile bir görüşme gerçekleştirdik. Rusya ile enerji ilişkilerimizin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki köklü iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele alarak bu güçlü ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni fırsatları değerlendirdik. Enerji alanında kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz bu stratejik birliktelik, ülkemizin arz güvenliğine ve istikrarına katkı sunmaya devam edecek."