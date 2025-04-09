Bayraktar TB2'den Otonom Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraktar TB2'den Otonom Başarı

Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attı.

09.04.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAYKAR TB2'den bir ilk daha

İSTANBUL - BAYKAR Teknoloji'nin ürettiği yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerini başarıyla geçti.

Milli SİHA Bayraktar TB2, Edirne'de düzenlenen otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü. Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokulmuş ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2'nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.

1 milyon saattir gökyüzünde

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD'li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip bir konuma taşıdı. Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe kat etti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Savunma, Türkiye, Güncel, Dünya, Spor, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar TB2'den Otonom Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 23:54:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bayraktar TB2'den Otonom Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement