Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.
Milli SİHA, milli kamera
İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.
Böylece, Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.
Son Dakika › Güncel › Bayraktar TB3 SİHA, yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile başarılı uçuş testi gerçekleştirdi - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin Can Beyazkuş hayatını kaybederken, N.K. ise yaralandı. Olayla ilgili olarak Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye’de yapmak istediği ilçe turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 2 farklı noktada halk buluşmalarına dönüştü. İmamoğlu: “Biz, İstanbul’a Ankara'dan gelen bu 17+1; yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi + aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz. Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019’da sizi, 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için, 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin; enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın" dedi.
Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı. Konser, yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Accademia Bizantina, İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulmuş olup birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki can salında bulunan 2'si çocuk toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu, 3 aracın birbirine girdiği kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Domuzun cesedi yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan tarafından konuşma yasağı getirildi. Yargıç, Trump'ın dava hakkında açıklama yapmasını, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında müdahalede bulunmasını ve potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını yasakladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?