Bayraktaroğlu Finlandiya'da

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'nin resmi davetlisi olarak bulunduğu Finlandiya'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nı, Helsinki Büyükelçiliği'ni ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.