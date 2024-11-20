Bayraktaroğlu Finlandiya'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'nin resmi davetlisi olarak bulunduğu Finlandiya'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nı, Helsinki Büyükelçiliği'ni ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.
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