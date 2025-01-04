Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Şanlıurfa Akçakale'de konuşlu üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede bulunan komando birliklerine hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Açıklamada, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu'ndan Kilis ve Akçakale Denetimi - Son Dakika
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