Bayraktaroğlu'ndan Pençe Kilit Denetimi - Son Dakika
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Bayraktaroğlu'ndan Pençe Kilit Denetimi

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı ve 23'üncü Tümen'i denetledi.

29.11.2024 12:17
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı alanında yer alan üs bölgeleri ile Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Bayraktaroğlu, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayraktaroğlu'ndan Pençe Kilit Denetimi - Son Dakika

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