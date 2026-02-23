Bayram İkramiyesi 20 Bin TL’ye Çıkmalı

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, emekliler, sosyal güvenlik sisteminden gelir ve aylık alan hak sahiplerinin yanı sıra, engelli, 65 yaş üstü ve evde bakıma muhtaç vatandaşların da yararlandırılmasını sağlayacak şekilde bayram ikramiye tutarının en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı olan 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'in imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, bayram ikramiyesinin emekliler, sosyal güvenlik sisteminden gelir ve aylık alan hak sahiplerinin yanı sıra, engelli, 65 yaş üstü ve evde bakıma muhtaç vatandaşların da yararlandırılmasını sağlayacak şekilde en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı olan 20 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

"Bayram ikramiyesinde yapılan artışlar emeklimizin talebini karşılamadığı gibi artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti"

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de emekli sayısı günümüz itibariyle yaklaşık 16 milyon civarındadır. Dul ve yetimlerin sayısı da dikkate alındığında emekli sayısı daha da artmaktadır. Bu emeklilerden 13 milyona yakını halen açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında maaş almaktadır. 2018 yılından bu yana emeklilerin hem alım gücünü artırmayı hem de bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olması amacıyla her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödenmektedir. Başlangıçta bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, 2021'de yüzde 10'luk artışla (100 liralık zamla) bin 100 TL'ye yükseltilmiştir. Bayram ikramiyesine 2022 yılında herhangi bir artış yapılmazken 2023 yılında emekli bayram ikramiyeleri sınırlı bir artışla 2 bin TL'ye, 2024 yılında 3 bin TL'ye 2025 yılında ise 4 bin TL'ye çıkarılmıştır. Emeklilere bayram ikramiyesi verilmeye başlandığı zaman asgari ücret bin 603 TL sınırında ve emeklilere verilen bayram ikramiyesi ise bin TL olarak belirlenmiştir. O gün için emeklilerimize verilen bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık gelirken bugün verilen ikramiye asgari ücretin sadece yüzde 14'üne karşılık gelmektedir. Geçmiş yıllarda bayram ikramiyesinde yapılan artışlar emeklimizin talebini karşılamadığı gibi artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetmiş olduğu çok açık ortadadır."

"Emeklilerin bayram dönemlerinde ekonomik olarak daha rahat bir süreç geçirmeleri için miktarın güncellenmelidir"

Ülkemizde günümüz ekonomik koşulları, enflasyon oranları ve yaşam maliyetindeki artışlar, emeklilerimizin alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Özellikle bayram dönemlerinde verilen bayram ikramiyeleri, emeklilerimiz için önemli bir destek unsuru oluşturuyordu. Fakat bayram ikramiyesi miktarı, yıllar içerisinde artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalmış ve emeklilerin bayram dönemlerinde ekonomik olarak daha rahat bir süreç geçirmeleri için miktarın güncellenmesi ihtiyacı oluşmaktadır. Ayrıca yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımından faydalananlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Sosyal devlet ilkesi gereği devletin, bireylerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin edecek sosyal ve ekonomik tedbirleri alma yükümlülüğü anayasal bir görev olarak tanımlanmıştır. Sosyal devlet ilkesinin en önemli uygulama alanlarından biri ise, çalışma hayatını tamamlamış olan emekliler, sosyal güvenlik sisteminden gelir ve aylık alan hak sahiplerinin yanı sıra yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlarımızın da bayram ikramiyesinden yararlandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bayram ikramiyesinin 2025 yılında en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı olan 20 bin TL'ye çıkarılması gerekmektedir."